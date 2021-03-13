Москва, , 22:13 — REGNUM Три игрока футбольного клуба «Чертаново» избили спортсмена «Локомотива» после матча чемпионата Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Об этом 13 марта сообщает «Чемпионат».

«Избили футболиста Максима Шнапцева после игры, пришлось вызывать полицию», — сообщил источник.

У пострадавшего — сотрясение мозга и перелом. На место вызваны сотрудники правоохранительных органов.

«Железнодорожники» намерены опубликовать заявление 14 марта.

13 марта «Локомотив» обыграл «Чертаново» — 2:1 — в матче ЮФЛ-2.