Москва, , 22:10 — REGNUM Михаил Пономарев, занимавший пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, скончался на 68-м году жизни. Об этом 13 марта сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

По словам собеседника агентства, представитель Тюменской области в Совете Федерации умер от остановки сердца.

Напомним, Пономарев, который был награжден орденами Дружбы и Почета, стал сенатором в 2016 году.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля в Чите скончался председатель Законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов.

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