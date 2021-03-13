Москва, , 22:08 — REGNUM Вратарь Александр Максименко признан лучшим игроком матча 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Спартак». Об этом 13 марта сообщает пресс-служба турнира.

Матч в Москве завершился — 2:1 в пользу подопечных Доменико Тедеско.

Все три мяча забили футболисты «Спартака». В свои ворота мяч отправил Павел Маслов, затем голы забили Виктор Мозес и Александр Соболев.

После 22 матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает II место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. «Динамо» (36 баллов) — на пятой позиции.