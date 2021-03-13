Москва, , 21:57 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «Спутник V» показала одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«На всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Он отметил, что пожилые люди в 60, 80 и 70 лет отлично отвечают на данный препарат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург сообщил о завершении второй фазы испытаний облегчённой однокомпонентной версии вакцины «Спутник V».

По его словам, вакцина «Спутник лайт» снижает вероятность тяжёлого течения заболевания, но не исключает его полностью. Препарат будет действовать в три-четыре раза меньше, чем двухкомпонентный «Спутник V» и вероятнее всего защитит от коронавируса на четыре-пять месяцев.