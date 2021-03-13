Кишинёв, , 21:42 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 1801 случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 203 710 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 177 339 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались 4294 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили почти 1900 носителей SARS-CoV-2.

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