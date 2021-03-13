Берлин, , 21:35 — REGNUM В нескольких городах Германии несколько тысяч человек собрались, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений. Об этом 13 марта сообщает агентство PDA.

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Отмечается, что в Дюссельдорфе собрались 2 тыс. человек, Штутгарте — 1,5 тыс., Берлине — 1 тыс., менее тысячи собрались в Киле и Ганновере, Дрездене, Эрфурте, Мюнхене, Котбусе, Магдебурге.

Протестующие требовали отменить все ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии с 25 января начал действовать более строгий режим социальных ограничений. Новые ограничения ужесточают «масочный режим». Так, если ранее в общественных местах в обязательном порядке было необходимо носить любые защитные маски, то теперь в магазинах и в общественном транспорте необходимо надевать либо медицинские одноразовые маски, либо респираторы.