Москва, , 21:29 — REGNUM Футболисты московского «Динамо» в домашнем матче двадцать второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли столичному «Спартаку». Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 13 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.

В составе гостей голевыми действиями отметились Виктор Мозес и Александр Соболев (пенальти). За хозяев поля мяч забил Павел Маслов (автогол).

Отметим, что после двадцати двух матчей в чемпионате России столичный «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Футболисты московского «Динамо», в активе которых 36 баллов, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта футболисты московского ЦСКА проиграли тульскому «Арсеналу» в выездном матче двадцать второго тура РПЛ. Встреча, прошедшая на Центральном стадионе в Туле, завершилась со счётом 1:2.

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