Киев, , 21:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призывает членов партии «Слуга народа» помнить — для чего они во власти, кем были раньше, и как всё начиналось.

Об этом он сказал во время выступления на съезде партии «Слуга народа» сегодня, 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский рассказал партийцам, как несколько лет, в одном в небольшом кабинете после своей основной работы собиралось 10−15 человек, которые заказывали большую пиццу и строили при этом большую мечту о том, как «сделать свою родную Украину сильной, мирной, успешной».

«Мы не имели опыта, не имели статуса, не имели рейтингов, больших бюджетов и еще много чего, но имели главное — искренность. Искренность наших стремлений, слов, поступков», — сказал он.

«Именно это почувствовали украинцы и в результате именно их доверия небольшая кучка мечтателей превратилась в более чем 7 тысяч представителей в центральной и местной власти», — считает президент Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский объявил, что идет на выборы президента Украины в новогодние праздники 2019 года, будучи на тот момент шоу-меном и руководителем студии «95 квартал». Весной 2019 года Зеленский с большим преимуществом выиграл президентские выборы, а летом 2019 года партия «Слуга народа» с огромным отрывом победила на досрочных парламентских выборах, что обеспечило политсиле монобольшинство в Раде нынешнего созыва.