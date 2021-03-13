Москва, , 21:12 — REGNUM Распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Это следует из документа, обнародованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности замруководителя ФАДН в связи с переходом на другую работу», — отмечается в документе.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2021 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ о назначении первым заместителем министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

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