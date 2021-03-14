14 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Артур Савин, , 09:39 — REGNUM Требование Роскомнадзора к компании Google LLC в максимально короткие сроки снять все ограничения на YouTube с фильма «Крым. Путь на Родину» журналиста Андрея Кондрашова вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 13 марта в социальной сети Facebook.

Народное ополчение Крыма Александр Куликов © ИА REGNUM

«Как поймают Google, так сразу на кол посадить, а уж опосля…», — пишет Sergey K.

Многие пользователи считают, что блокировка фильма связана исключительно с политическими взглядами руководства Google.

«Правду тяжело смотреть, а блокировать легко», — считает Лина К.

Некоторые комментаторы считают противоречием то, что данная картина попала под ограничения YouTube в то время, как Крым обозначен российской территорией в сервисе «Google карты».

«Но «Гугл», на своих картах, обозначает Крым как территорию России!» — отметила Галина Т.

Нашлись и те, кто будет наблюдать за этой ситуацией. Люди считают, что выяснится, кто сильнее: Роскомнадзор или Google.

«Вот и посмотрим, чей вес больше», — написал Александр Д.

Напомним, 12 марта в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о том, что ведомство потребовало от компании Google LLC в максимально короткие сроки снять все ограничения на YouTube с фильма «Крым. Путь на Родину» журналиста Андрея Кондрашова.

13 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала блокировку американскими IT-компаниями контента из России.

По ее словам, американские цифровые платформы решили по-своему отметить очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Сначала Google произвольно ввел возрастное ограничение на документальный фильм Кондрашова из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия», затем Instagram лишил телеканал «Крым 24» возможности публиковать тексты, помимо фотографий.

Таким образом, «платформы пошли вразнос», считает Захарова.