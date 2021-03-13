Киев, , 21:13 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде, председатель новосозданного политсовета партии «СН» Давид Арахамия призывает журналистов не искать интригу в неизбрании главы Верховной рады Дмитрия Разумкова в состав политсовета.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия объяснил соответствующее решение тем, что самые высоких лица в государстве — президент, премьер-министр и глава Верховной рады должны быть «аполитичны».

Кроме того, председатель партии «СН» Александр Корниенко добавил, что Разумков слишком «занятой человек» и с обязанностями спикера Рады у него мало возможностей уделять внимание партийной работе.

Интересно, что в состав политсовета партии «СН» вошли несколько членов нынешнего правительства — комментируя этот факт, Арахамия заявил, что министры смогут присоединяться к деятельности органа по желанию.

ИА REGNUM напоминает, что в украинском политикуме уже давно ходят кулуарные слухи, что глава Рады и в прошлом один из лидеров «Слуги народа» Дмитрий Разумков может создать свой политический проект под следующие выборы. Разумков, являющийся одним из стабильных лидеров электоральных симпатий, эту информацию отрицает.

«У меня настолько насыщенный график, что мне сегодня точно не до каких-то дополнительных проектов», — заявил спикер в одном из интервью на этой неделе.