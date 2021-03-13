Кишинёв, , 21:00 — REGNUM Высший совет безопасности Молдавии рекомендовал властям страны ввести режим чрезвычайного положения из — COVID-19, заявила президент республики Майя Санду.

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«Большинство членов Совбеза рекомендуют ввести режим ЧП на две недели», — сказала Санду на брифинге.

По её словам, правительству также рекомендовано в течение трёх дней разработать список ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии члены исполнительного комитета «Партии социалистов» в ходе заседания пришли к заключению, что все силы руководства страны должны быть направлены на борьбу с пандемией.

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