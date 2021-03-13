Ницца, Франция, , 20:56 — REGNUM Президент совета французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег Рено Мюзелье 13 марта в интервью France inter возмутился несправедливыми ограничительными мерами для своего региона.

Рено Мюзелье «Существует решение о карантине в Приморских Альпах, которое не соответствует стабильным, справедливым и понятным населению критериям, а когда есть разница в критериях, обязательно есть разница в отношении, и, следовательно, есть несправедливость».

Мюзелье считает, что «существует несправедливость» между департаментами Приморские Альпы, который третьи выходные под карантином из-за COVID-19, и Сен-Сен-Дени, который все еще не на карантине, так как, по его мнению, Сен-Сен-Дени находится в «такой же ситуации» по уровню заболеваемости и заполненности реанимаций. Отметим, в Сен-Сен-Дени коэффициент заражения 13%, а в Приморских Альпах — менее 10%.

«Когда я вижу ситуацию в Сен-Сен-Дени, которые находятся не на карантине, хотя количество заболевших зашкаливает, я чувствую, будто Ницца принимает удар на себя за Париж», — сказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморских Альп ввели ограничения, чтобы«отпугивать туристов».

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