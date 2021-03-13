Нью-Йорк, США, , 20:54 — REGNUM В Нью-Йорке на нелегальной вечеринке произошла стрельба. Об этом сообщает газета The New York Post.

По данным журналистов, инцидент произошел 13 марта в помещении гаража в районе Бруклин. По последним данным, в результате стрельбы пострадали пять человек (четверо мужчин и женщина).

Отмечается, что пострадавших госпитализировали в местную больницу.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля в американском штате Миссури неизвестный открыл стрельбу в доме ветеранов.

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