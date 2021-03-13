Киев, , 20:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от от партии «Слуги народа» несколько «очень важных и конкретных вещей», заявил он на съезде политической силы сегодня, 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первое задание от Зеленского партии — быть постоянно на передовой реальных изменений.

«Надо быть первопроходцами, сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, имитирующих бурную деятельность… нужен осмысленный подход к политике и государственного управления, должны думать на несколько шагов вперед в рамках нашей единой стратегии», — сказал он.

Также он призвал партию к единству, подчеркнув, что власть никогда не сделает Украину единой, если не будем сплоченной.

«По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах — на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов «Слуги народа»», — сказал президент.

Также он призвал своих соратников навсегда забыть слова «да, но», когда речь идет о том, что «Слуги народа» обещали людям.

«Все эти вещи ни для кого не были тайной, описаны в наших программах. Под ними вы все поставили свои подписи в 2019 году и все это мы обязаны выполнить», — заявил Зеленский.

Также на съезде президент выразил мнение, что власть постепенно очищает команду «Слуги народа» от «засланных казачков и от случайных людей».