Женева, Швейцария, , 20:35 — REGNUM Общее число зарегистрированных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 118 754 336 человек, за последние сутки на планете Земля выявили 492 351 случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит в субботу, 13 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9 689 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 634 370.

Напомним, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 467 тыс. носителей SARS-CoV-2 за сутки.

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