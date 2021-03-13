Киев, , 20:31 — REGNUM На очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, вполне возможно, будет предпринята попытка запретить партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая имеет вторую по величине фракцию в Верховной раде нынешнего созыва.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил 13 марта политический эксперт, правовед Денис Ярославский.

По словам эксперта, такой поворот событий будет неудивителен, исходя из того, что в последнее время у Зеленского дошли до организации фейковых акций протеста против главы политсовета партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и оппозиции.

«По имеющейся у меня информации, у первых лиц вынашивается в голове план… Решением СНБО, я не знаю, как это будет сделано юридически, я не понимаю, но запретить «Партию Шария» и ОПЗЖ, так же, как ранее Коммунистическую партию», — сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что большинство последних решений Совета национальной безопасности и обороны Украины невозможно объяснить с юридической точки зрения, поэтому очень сложно прогнозировать дальнейшие действия власти.

«То, что сейчас происходит, с теми же решениями СНБО — как юрист я не могу объяснить большинство из них, но я не исключаю такой вариант развития событий: сначала, наверное, будет запрет на «Партию Шария». Посмотрят, прозондируют, как прививку, а потом дальше попробуют запретить ОПЗЖ», — предположил Денис Ярославский.

ИА REGNUM напоминает, что санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и депутата политической силы Тараса Козака были введены в феврале. Сам Медведчук заявил прессе, что незаконное введение санкций против оппозиции является произволом власти и все попытки обосновать это решение законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

11 марта на брифинге глава Совнацбеза Украины Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании СНБО продолжится рассмотрение вопросов о введении санкций к юридическим и физическим лицам, но не сообщил подробностей.