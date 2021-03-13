Минск, , 20:31 — REGNUM В Минске силовики задержали десять оппозиционных активистов, сообщили 13 марта в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

«Сегодня (13 марта) утром сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали две группы протестующих граждан», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на одной из улиц Минска была запланирована акция, участники которой должны были развешивать листовки политического характера. В результате были задержаны пять женщин.

Ещё пять человек были задержаны напротив здания администрации Центрального района Минска, они приняли участие в несанкционированном пикетировании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после объявления результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года и по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко, оппозиционно настроенные граждане с протестами вышли на улицы белорусских городов.

Постепенно акции протестов из ежедневных переросли в митинги протестующих по выходным дням, а в итоге — к прогулкам преимущественно жителей некоторых микрорайонов белорусской столицы с бело-красно-белой символикой относительно немногочисленными группами.

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