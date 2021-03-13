Брюссель, , 20:24 — REGNUM Пересмотреть стратегию Брюсселя в отношении Российской Федерации предложил глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Об этом 13 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча высокопоставленных чиновников состоялась еще 8 марта в рамках подготовки к саммиту Европейского союза 25−26 марта, на котором будут обсуждаться отношения с Москвой.

По словам источников агентства, посол ЕС утверждал, что позиция Брюсселя, которая слишком сфокусирована на военном конфликте в Донбассе, является «устаревшей» в отношении Москвы.

Эдерер считает, что в данном вопросе Брюсселю надо «разработать новый путь», так как ЕС необходимо двигаться дальше.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что говорить о возможном изменении в позитивную сторону в вопросе облегчения ЕС визового режима для российской молодежи пока рано.

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