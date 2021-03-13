Доха, 13 марта 2021, 20:11 — REGNUM Теннисист Николоз Басилашвили (Грузия) стал победителем турнира в Дохе (Катар). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спортсмен в финале победил Роберто Баутиста-Агута (Испания) — 7:6 (7:5), 6:2. Матч длился почти 1,5 часа.
Басилашвили 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал единственный шанс взять подачу соперника.
Баутиста-Агут подал 2 эйса, избежал двойных ошибок и не имел ни единого шанса сделать брейк.
Для 29-летнего теннисист это четвертый титул на турнирах ATP в одиночном разряде в карьере.
Призовой фонд турнира — 785 тыс. долларов.