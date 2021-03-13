Буэнос-Айрес, 13 марта, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Аргентине протестующие разбили окно микроавтобуса, в котором передвигался президент страны Альберто Фернандес. Об этом 13 марта сообщает телеканал TN.

Alferdez.com.ar Альберто Фернандес

Отмечается, что Фернандес облетел на вертолёте пострадавшие от пожара территории в провинции Чубут, после чего прилетел в город Лаго Пуэло.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как президент вместе с охраной подходит к микроавтобусу, который окружен людьми, и с трудом садится в него.

Когда автобусу удаётся отъехать, один из протестующих кидает в него камень и разбивает одно из боковых стекол. Глава государства в этот момент сидел с противоположной стороны.

Сообщается, что протестующие выступали против крупномасштабной добычи полезных ископаемых в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Аргентины Альберто Фернандес призвал главу минздрава страны Хинеса Гонсалеса Гарсию уйти в отставку. Поводом для этого послужили заявления журналиста Орасио Вербитски. Он рассказал, что не смог привиться против COVID-19, однако обратился по знакомству к главе минздрава, что и позволило ему получить прививку.

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