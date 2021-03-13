Тирана, , 19:58 — REGNUM Албанское статистическое агентство INSTAT 13 марта опубликовало данные, согласно которым в 2020 году число занятых в Албании сократилось более чем на 43 тысячи по сравнению с 2019 годом. Если до пандемии заняты были 1,27 миллиона человек, то на конец 2020 года — 1,23 миллиона.

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Сообщается, что наиболее тяжелой ситуация была в первые полгода пандемии, когда работу потеряли более 50 тысяч человек, однако в третьем квартале, после открытия страны и некоторого оживления туристической отрасли, 30 тысячам из них удалось найти работу. Тем не менее, в четвертом квартале занятость вновь снизилась.

Подобного резкого снижения числа рабочих мест в Албании не наблюдалось с 1997 года, когда в стране произошел кризис, вызванный крушением финансовых пирамид.

За год в сфере услуг занятость снизилась на 5,3%, в сельском хозяйстве — на 2,8% ‑ и лишь на 0,5% в промышленности. В целом, за 2020 год официальный уровень безработицы увеличился на 0,6%.

Отмечается, что жители страны массово уходят на досрочную пенсию, многие безработные бросают поиск работы из-за разочарования, вызванного безрезультатностью этого процесса.

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