Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Более 61 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 13 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 61 204 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 29 348 298.

Также сообщается, что за это же время в США 1769 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 532 593.

Отметим, днем ранее в США за сутки было выявлено 49 356 новых носителей SARS-CoV-2.

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