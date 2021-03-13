Приштина, 13 марта 2021, 23:28 — REGNUM Эрджан Галюши, выдвинутый Прогрессивным движением ромов Косово на пост депутата в парламент Косово, и получивший депутатское кресло по итогам выборов 14 февраля 13 марта заявил, что он намерен поддержать формирование правительства Альбина Курти.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в отличие от других представителей национальных меньшинств, Гаши не намерен ставить Курти условия в обмен на поддержку его правительства.
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Напомним, партия Курти «Движение за самоопределение» получила 50,28% голосов на досрочных парламентских выборах 14 февраля и получила 58 из 120 мест в парламенте. Для формирования правительства, таким образом, «Самоопределению» нужна поддержка только трех депутатов, причем два депутата от нацменьшинств уже дали свое согласие.
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