Приштина, , 23:28 — REGNUM Эрджан Галюши, выдвинутый Прогрессивным движением ромов Косово на пост депутата в парламент Косово, и получивший депутатское кресло по итогам выборов 14 февраля 13 марта заявил, что он намерен поддержать формирование правительства Альбина Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в отличие от других представителей национальных меньшинств, Гаши не намерен ставить Курти условия в обмен на поддержку его правительства.

Читайте также: Нацменьшинства выступили с требованиями к будущему правительству Косово

Эрджан Галюши «Я не думаю, что нужны условия для поддержки правительства Курти, потому что считаю, что практика постановки условий для поддержки правительства должна быть прекращена, не следует ограничивать голосование, нам не нужно работать в правительстве Курти на условиях, мы должны найти общий язык и работать на благо страны».

Читайте также: Нацменьшинство поддержит кандидатуру Османи на пост главы Косово

Напомним, партия Курти «Движение за самоопределение» получила 50,28% голосов на досрочных парламентских выборах 14 февраля и получила 58 из 120 мест в парламенте. Для формирования правительства, таким образом, «Самоопределению» нужна поддержка только трех депутатов, причем два депутата от нацменьшинств уже дали свое согласие.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС призвали к скорейшему формированию институтов власти в Косово