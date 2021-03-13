Киев, , 19:38 — REGNUM Лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что фракция будет просить президента страны Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

«Мы будем просить его (Зеленского) идти на второй срок», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вместе с тем он подчеркнул, что не знает, намерен ли сам Зеленский баллотироваться на второй срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского приближается «к рейтингу обезжиренного кефира». Власть президента Украины держится на двух обстоятельствах — он, во-первых, законно избранный президент, а, во-вторых, вокруг него существует олигархический консенсус, считает она.

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