Тирана, , 20:25 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 12 марта в ходе церемонии встречи партии вакцин Astrazeneca от COVID-19 в аэропорту «Ринас» заявил о том, что с субботы, 13 марта, начнутся переговоры о вакцинации косовских медиков в Албании.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предполагается, что вакцинация врачей будет проводиться на севере Албании — в городе Кукес.

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Напомним, 13 марта в Албании началась вакцинация преподавателей.

На данный момент вакцинация от COVID-19 в Косово еще не началась, первые партии вакцины прибудут в Республику лишь через несколько недель. При этом инфекционисты отмечают, что Косово уже вступило в третью фазу эпидемии COVID-19.

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