Афины , , 19:36 — REGNUM За минувшие сутки на территории Греции было выявлено свыше 2,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 марта сообщает национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 2512 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 219 512.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Греции достигло 7038.

Отметим, днем ранее в Греции за сутки было выявлено 2570 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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