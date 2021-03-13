Луганск, , 19:17 — REGNUM Беспилотник, с помощью которого украинские силовики корректировали огонь по поселку Молодежное, сбили военные Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил 13 марта офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко на брифинге.

По его словам, район Молодежного обстреляли сегодня военнослужащие 92-й бригады под командованием подполковника Павла Федосенко.

«Для корректировки огня противник (ВСУ — прим. ИА REGNUM) пытался применить беспилотный летательный аппарат, который благодаря слаженным действиям расчета (радиоэлектронной борьбы) РЭБ (ЛНР — прим. ИА REGNUM) … потерпел крушение над позициями ВСУ», — рассказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ за сутки один раз нарушили перемирие в ЛНР.

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