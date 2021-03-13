Вена, , 19:11 — REGNUM Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия потребовали провести саммит Евросоюза для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от COVID-19 между странами ЕС. Об этом 13 марта сообщает Австрийское агентство печати.

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Отмечается, что указанные страны требуют организовать распределение вакцин между государствами ЕС пропорционально численности населения.

Власти этих стран подвергли критике предполагаемый механизм в рамках ЕС, который позволяет отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что вакцины от COVID-19 распространяются среди стран — участниц Европейского Союза не пропорционально численности их населения из-за того, что некоторые из государств заключили «тайные сделки» с фармацевтическими компаниями.

Также Курц отметил, что договоры этого органа настолько засекречены, что неизвестны даже ему, однако, по словам австрийского канцлера, существуют указания на то, что там могла иметь место так называемая распродажа, в ходе которой «были заключены дополнительные сделки между странами-членами и фармкомпаниями».

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