Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Вячеслав Караваев признан лучшим игроком матча 22 тура РПЛ с «Ахматом» (Грозный) — 4:0.

Караваев провел на поле 90 минут и стал автором первого гола матча.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 13 марта завершилась — 4:0 в пользу «Зенита».

Голы — на счету Вячеслава Караваева, Артёма Дзюбы, Сердара Азмуна, Андрея Мостового.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Ахмат» (26 очков) идет 11-м.