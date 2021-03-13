Санкт-Петербург, 13 марта, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Вячеслав Караваев признан лучшим игроком матча 22 тура РПЛ с «Ахматом» (Грозный) — 4:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Вячеслав Караваев

Караваев провел на поле 90 минут и стал автором первого гола матча.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 13 марта завершилась — 4:0 в пользу «Зенита».

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Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром-арена»

Голы — на счету Вячеслава Караваева, Артёма Дзюбы, Сердара Азмуна, Андрея Мостового.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатская трибуна команды Зенит во время матча

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Ахмат» (26 очков) идет 11-м.