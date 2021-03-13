Марина Каширская, 13 марта 2021, 20:25 — REGNUM Асфальт сошёл вместе со снегом
В Липецкую область пришла весна — и новые проблемы с дорожным хозяйством регионального центра. Одним из самых обсуждаемых постов в соцсетях стала публикация мэра Липецка Евгении Уваркиной.
Мэр также добавила, что губернатор Игорь Артамонов дополнительно выделил Липецку 60 млн рублей, которые вместе с 28 миллионами рублей из дорожного фонда направят на ремонт «картами». Пока погода не позволяет работать с горячим асфальтом, литой смесью «закрывают» самые большие ямы. Также плановый ремонт весной 2021 года ждёт 12 улиц в рамках муниципального задания (на это выделено 37 млн рублей) и 20 улиц — в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (более 880 млн рублей).
Эта публикация Уваркиной вызвала бурные обсуждения в соцсетях. В частности, большинство комментаторов не устроила идея «одноразового» асфальта, который приходится обновлять каждый сезон.
Чёрная магия средь бела дня
В сообществе «ЛТЗ & Липецк» анонимно опубликовали историю о фотографиях мальчика школьного возраста, которые нашли в пустых могилах на кладбище. Информация разошлась по местным СМИ. Пока комментаторы в соцсетях обсуждали, имеют ли фото с непонятными знаками отношение к магическим ритуалам, полиция устанавливала личность мальчика со снимков.
По информации портала Gorod48, женщину, которую сотрудники ритуальных услуг видели за раскладыванием фотографий, тоже нашли полицейские. Семья мальчика узнала о действиях женщины из публикаций в интернете. Проводится доследственная проверка.
Уголовное дело о загрязнении Усмани
Всё больше огласки получает информация об экологической катастрофе на реке Усмань, которую два липецких предприятия загрязняли отходами. Телеграм-канал «ЭКО_ЦФО» прокомментировал сюжет об Усманке, вышедший на Первом канале, и раскритиковал руководство Липецкой и Воронежской областей за бездействие на фоне разворачивающейся катастрофы:
Мэру припомнили потерянные миллионы
Вторую неделю подряд продолжается обсуждение декларации о доходах Евгении Уваркиной, в которой в конце 2020 года прокуратура нашла нарушения. Сама Уваркина подтвердила журналистам, что забыла указать в документах один счёт, которым не пользуется, и формальные недочёты, допущенные по незнанию, были в сведениях о доходах её мужа. По неофициальным данным, речь шла о сумме около двух миллионов рублей.
Принять меры прокуратура потребовала от губернатора Игоря Артамонова. Меры ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства для градоначальника должны определить депутаты горсовета 23 марта.
Официально задекларированные Уваркиной доходы в 2019 году составили более 53,8 млн рублей, только 1,4 миллиона из которых являются её заработком в качестве мэра.
Комментаторы припоминают Уваркиной этот скандал и под публикациями на другие темы, например — о сошедшем вместе со снегом асфальте:
День борьбы
Липчане в соцсетях следили за победами заместителя главы Липецкой области Александра Рябченко, который провёл поединки с воспитанниками спортивных школ региона в рамках еженедельного «Дня борьбы».
Поединок вице-губернатора с чемпионом мира по самбо среди юниоров Иваном Агафоновым впечатлил авторов телеграм-канала «Липецкий котёл», которые сравнили его с эпизодом российского сериала «Домашний арест». Кроме того, комментаторы указали на то, что в регионе всё еще действуют ограничения, введённые из-за коронавируса.