Портленд, США, , 18:49 — REGNUM В американском Портленде (штат Орегон) в ходе акции протеста полицейские задержали около 100 человек. Об этом 13 марта сообщается на сайте полиции города.

Отмечается, что протестующие начали бить стёкла витрин, после чего правоохранители оцепили их.

«Полицейские задержали группу порядка 100 человек», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что протестующие закидывали правоохранителей камнями, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Портленд является одной из точек в США, где не стихают уличные беспорядки, начавшиеся весной на волне протестов против полицейского произвола.

В начале ноября из-за беспорядков, которые в ходе протестов начались в Портленде, в город прибыла национальная гвардия штата США Орегон.

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