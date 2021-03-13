Берн, , 18:47 — REGNUM Лыжница Юлия Ступак (Россия) выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российская спортсменка преодолела 10-километровую дистанцию за 25 мин. 13,3 сек.

II место заняла Хайди Венг (Норвегия), III место досталось Эббе Андерсон (Швеция).

Ранее российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 8 этапе Кубка мира в Энгадине.

Он прошел дистанцию за 34 мин. 7,1 сек. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Третье — занял его соотечественник Пол Голберг.