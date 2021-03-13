Киев, , 18:35 — REGNUM Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в Донбассе может начаться широкомасштабный конфликт.

В связи с такой вероятностью Кравчук выступил за привлечение к переговорам Соединённые Штаты, поскольку конфликт на юго-востоке Украины — вопрос не украинский и даже не европейский.

«Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Кравчук добавил, что украинские власти уже ведут консультации об участии США в переговорном процессе по конфликту в регионе, но пока не в публичной плоскости.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предостерегает Украину от попыток решить конфликт в Донбассе силовыми методами, об этом ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах», которые может предпринять Киев, если Россия откажется признать себя стороной конфликта. Она добавила, что Киеву следует добросовестно выполнять свои обязательства по Минским соглашениям вместо выдумывания неких новых договоренностей.

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