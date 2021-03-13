Нур-Султан, , 18:31 — REGNUM Соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты выразил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщила в субботу, 13 марта, пресс-служба первого главы казахстанского государства.

По словам политика, весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы он воспринял с глубокой скорбью.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, — говорится в телеграмме Назарбаева. — А пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям».

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта в районе аэропорта Алма-Аты упал самолёт Ан-26, принадлежащий Комитету нацбезопасности (КНБ) Казахстана. В результате инцидента погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Читайте также: Рухнувший Ан-26 в Алма-Ате принадлежал Комитету нацбезопасности Казахстана