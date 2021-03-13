Берн, , 18:15 — REGNUM Лыжник Александр Большунов (Россия) больше не хочет вспоминать об инциденте в гонке на 50 км на ЧМ, отметив, что он и Йоханнес Клебо (Норвегия) испытывают «друг к другу уважение». Об этом 13 марта сообщает NRK.

«Что произошло в Оберстдорфе — останется в Оберстдорфе… Мы с Клебо испытываем огромное уважение друг к другу», — отметил Большунов.

По его словам, в масс-старте 13 марта он выложился на 100%:

«Я показал свою максимальную скорость… Клебо не всегда может бороться со мной», — отметил россиянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в марафоне на ЧМ в Оберстдорфе (Германия) Большунов боролся за золото, но на финише сломал палку после контакта с Клебо. В итоге Большунов финишировал третьим, но позже Клебо дисквалифицировали — а российскому спортсмену присудили серебро.

13 марта Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария) и взял золото.