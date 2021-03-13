Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Пересмотреть план дальнейших действий в отношениях с Российской Федерацией нужно Европейскому союзу (ЕС). Такое мнение 8 марта выразил глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер во время беседы с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, посол ЕС заявил, что «слишком сфокусирована на украинском конфликте» позиция Брюсселя в отношении РФ, поэтому устаревшую стратегию необходимо пересмотреть.

По его мнению, дипломатам ЕС нужно разработать «новый подход» к России.

Как передавало ИА REGNUM, в начале марта депутат бундестага от фракции «Левые» Андрей Хунко заявил, что санкции ЕС против РФ могут ещё больше углубить разногласия.

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