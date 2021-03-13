Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 17:47 — REGNUM Кентен Фийон-Майе (Франция) выиграл гонку преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фийон-Майе показал время 28 мин. 46,7 сек., II место занял Йоханнес Бё (Норвегия), на III — Эмильен Жаклен (Франция).

Лучшим среди российских спортсменов стал Матвей Елисеев — 10 место. Александр Логинов — 17, Эдуард Латыпов — 21, Карим Халили — 22, Евгений Гараничев — 32.