Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города, которые весной массово отправятся на дачи и садовые участки, с просьбой сделать обе прививки от коронавирусной инфекции до начала дачного сезона.

Прививка от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Прививочный цикл составляет 21 день. Поэтому лучше привиться сейчас. В дачных поселениях планируется организовать выездные бригады. Но там будет прививку сделать сложнее. В городе для этого лучшие условия», — сказал губернатор 13 марта в ходе объезда учреждений здравоохранения Курортного и Кронштадтского районов.

По данным Смольного, в Петербурге от COVID-19 уже привито более 305 тысяч человек, из них целиком прошли курс вакцинации 195 тысяч человек. Глава региона сообщил, что в ближайшее время в Петербург поступит новая крупная партия вакцины.

По словам Александра Беглова, привиться от коронавируса необходимо для формирования популяционного иммунитета. «Это наша коллективная ответственность», — сказал губернатор.

Ранее в Смольном заявили о том, что в Петербурге обеспечена самая лучшая в стране доступность вакцинации. Прививки делают городские, федеральные и частные медицинские учреждения, развернуто восемь пунктов вакцинации в торговых центрах, организована работа выездных бригад.

«К 1 августа мы должны привить 1,2 млн горожан. И эта задача должна быть выполнена», — заявил 12 марта курирующий городское здравоохранение вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

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