Тегеран, , 17:43 — REGNUM Совершенная в отношении иранского транспортного судна «Шахр-э Корд» диверсия в Средиземном море нарушает нормы международного права. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Полученные сообщения подтверждают диверсионную атаку в отношении корабля, что является явным нарушением международного и морского права», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Иранской судоходной компании Али Гиасян заявил, что теракт был совершен 10 марта в Средиземном море, в результате чего была повреждена часть грузового судна «Шахр-э Корд».

Пресс-секретарь отметил, что судно, принадлежащее компании контейнерных перевозок Исламской Республики, находилось на пути из Ирана в Европу.

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