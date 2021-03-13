Алма-Ата, Казахстан, 13 марта 2021, 17:42 — REGNUM Комитету нацбезопасности (КНБ) Казахстана принадлежал самолёт Ан-26 (бортовой номер 02), потерпевший крушение при заходе на посадкув районе аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщила 13 марта пресс-служба КНБ Казахстана.
«При заходе на посадку … потерпело крушение воздушное судно «Ан-26» … Авиационной службы КНБ Казахстана», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины данного происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, самолёт Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата, потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты 13 марта. В результате ЧП погибли четыре человека, еще двое пострадали.
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