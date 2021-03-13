Лондон, , 17:41 — REGNUM Футбольный клуб «Лидс Юнайтед» и «Челси» (Лонон) не сумели выявить победителя в рамках матча 28 тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе завершилась — 0:0. Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Челси» (51 очко) занимает IV место в турнирной таблице АПЛ, а «Лидс» (36 очков) — на 11 строчке.

Ранее «Манчестер Сити» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 33 тура АПЛ. Встреча в Манчестере завершилась в пользу хозяев — 5:2.

«Манчестер» (68 очков) продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. «Саутгемптон» с 33 очками — на 14 строчке.