Всеволожск, Ленинградская область, , 17:36 — REGNUM Пятеро детей разного возраста и женщина пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей во Всеволожском районе Ленинградской области. По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дорожная авария произошла около 10:15 мск в субботу, 13 марта, на 18 километре автодороги «Петербург-Запорожская-Приозерск».

Женщина 1987 года рождения, управлявшая автомобилем KIA Ceed, по неизвестной причине выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Mercedes, которым управлял мужчина, 1986 г.р.

«В результате ДТП пострадала женщина — травмы средней степени тяжести, трое несовершеннолетних — 2010 года рождения — травмы средней степени тяжести, и двое детей 2011 года рождения — легкие травмы», — уточнили в пресс-службе Главка МВД.

Ранее службы МЧС предупреждали о сложных дорожных условиях в регионе в связи с резким потеплением и осадками в виде дождя и снега, а также просили водителей соблюдать особую осторожность.