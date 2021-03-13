Донецк, , 17:25 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины (ВСУ), который использовался для корректировки минометного огня по поселку Луганское к югу от Донецка, сбили силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 13 марта заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.

По его словам, украинские силовики осуществляли корректировку огня 120-мм минометов с помощью беспилотника «Мэвик-2» во время обстрела поселка Луганское.

Басурин добавил, что подразделениям противовоздушной обороны Народной милиции ДНР удалось уничтожить беспилотник ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ восемь раз за сутки нарушили перемирие в ДНР.

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