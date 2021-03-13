Москва, , 17:20 — REGNUM Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом 13 марта сообщила певица Рада Симбирёва.

«Людмилу Алексеевну Лядову похоронили на Кунцевском кладбище», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель артистки Виталий Мирошников рассказывал, что родственники и друзья покойной обратились в мэрию Москвы для того, чтобы получить разрешение похоронить её на Новодевичьем кладбище, чтобы исполнить желание Людмилы Алексеевны.

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