Тула, , 17:16 — REGNUM Футбольный клуб «Арсенал» (Тула) на своем поле обыграл ЦСКА — 2:1 — в матче 22 тура РПЛ. Лучшим игроком матча стал Владислав Пантелеев, реализовавший пенальти в конце I тайма.

Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры РПЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после встречи хозяева поля набрали 17 очков и переместились на 14 место в турнирной таблице РПЛ.

ЦСКА (40 очков) занимают II строчку, упустив возможность обойти «Зенит» (Санкт-Петербург) и выйти в лидеры ЧР.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Ахматом», а ЦСКА примет «Зенит». Обе встречи состоятся 17 марта.