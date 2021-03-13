Санкт-Петербург, 13 марта, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Актер, режиссер и сценарист Александр Гетман, который возглавлял Театр «На Литейном» около 15 лет, скончался в Санкт-Петербурге. Об этом 13 марта сообщили в официальной группе «ВКонтакте» театра.

Скриншот страницы социальной сети «ВКонтакте» @Театр «На Литейном» Александр Гетман

«12 марта 2021 года не стало А. В. Гетмана… — говорится в сообщении. — Человека, благодаря которому театр покорил вершины… Светлая память достойному человеку, Мастеру и созидателю».

Причины смерти артиста не сообщаются. Также отмечается, что дата и время прощания с покойным станут известны позже.

Напомним, Театр «На Литейном» возглавил Гетман в 1997 году. Пять премий «Золотой софит» и три премии «Золотая маска» получил театр именно под его руководством.

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