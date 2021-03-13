Москва, , 17:05 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба ЦСКА (Москва) Виктор Гончаренко после матча 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (Тула) — 1:2 — рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса.

«У Марио — сильный ушиб. По крайней мере, такой первоначальный диагноз», — передает слова Гончаренко «Матч ТВ» 13 марта.

На 21 мин. матча полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий нарушил правила, наступив на голову Фернандесу. Игрок ЦСКА покинул поле на носилках.

Как сообщало ИА REGNUM, в матче 22 тура РПЛ «Арсенал» одержал победу над ЦСКА.

Встреча на стадионе «Арсенал» в Туле завершилась — 2:1 в пользу хозяев.

Оба мяча «Арсенала» были забиты в концовке I тайма. Единственный мяч гостей в компенсированное время ко II тайму забил Наир Тикнизян.

«Арсенал» (17 очков) поднялся на 14 место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — на II месте с 40 очками.