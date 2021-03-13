Москва, , 16:58 — REGNUM Экс-владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Андрей Червиченко 13 марта заявил РИА Новости, что написал заявление в полицию на экс-нападающего команды Дмитрия Сычева.

«Я написал заявление в полицию на Сычева. Он не извинился за свои сказки, которые нес в YouTube. … Статью ввели за клевету, врать теперь в интернете нельзя. Пусть полиция разбирается», — сказал Червиченко, добавив, что «это связано с его словами про контракт со «Спартаком».

"Все на эмоциях могут сказать, выдумать. Сила человека в том, чтобы не ляпнуть какую-то гадость, а признаться, что ты был не прав», — отметил он.

Червиченко был президентом и владельцем контрольного пакета акций клуба в 2002—2003 гг. Сычев играл за «Спартак» в 2002 г.

В ноябре Сычев в эфире YouTube-канала говорил, что Червиченко угрожал ему «переломать битой колени», если он откажется переподписывать контракт.